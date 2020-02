Spike Lee eert Kobe Bryant met paarse smoking

Acht nominaties voor ‘weerzin­wek­ken­de’ film Cats bij Razzies

8 februari De film Cats is favoriet bij de uitreiking van de Golden Raspberry Awards, beter bekend als de Razzies, de prijzen voor de slechtste filmprestaties van het afgelopen jaar. De film is genomineerd in acht categorieën, samen met Rambo: Last Blood en A Madea Family Funeral.