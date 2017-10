Weinstein nu ook aan de kant gezet door collega-producers

Schokkend script horrorfilm IT gelekt

16 oktober Gesprek van de dag onder fans van de horrorklassieker IT: een bizarre scène die uit de hitfilm is geknipt omdat het als te schokkend werd ervaren. Uit het script, dat is verspreid door Amerikaanse media, blijkt dat het de bedoeling was dat horrorclown Pennywise in het bijzijn van een moeder haar baby moest eten.