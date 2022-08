12-jarige fietser uit Biddinghuizen overleden bij ernstig ongeluk op N-weg

Bezoekers staan in hitte muurvast op parkeerter­rein Lowlands: ‘Geen water te krijgen’

Duizenden bezoekers van Lowlands hadden vandaag grote moeite om het parkeerterrein van het festival te verlaten. Sommige bezoekers stonden al uren in de file, onder wie Edwin Vossen uit Breda: ,,We waren even na 11.30 in de auto gestapt en waren maar 200 meter verplaatst in een paar uur tijd, het was vrij chaotisch.”

