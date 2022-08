62-jarige man zwaar mishandeld op skatebaan in Dronten

Douchende scouts op foto gezet tijdens groot kamp in Zeewolde

Een 16-jarig jeugdlid is aangehouden op het grote scoutingkamp Nawaka in Zeewolde. Hij had foto's gemaakt van andere jonge scouts tijdens het douchen. Er wordt onderzocht of de beelden zijn gedeeld in een groep op sociale media. Er zijn tal van maatregelen op het kamp genomen om herhaling te voorkomen. ,,En voor het gevoel van veiligheid.’’

15 augustus