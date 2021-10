Aan de ketting en tussen de poep: zo leefden deze honden op een bedrijventerrein in Dronten

De inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en politie kwamen woensdag af op een melding en troffen bij het hek van het terrein twee magere honden aan. In een afgesloten container zaten drie jonge hondjes en in een bouwkeet op het terrein werden er nog eens vier ontdekt.

De vloer van de aanhanger waarin drie jongen honden werden gevonden. Door de dikke laag ontlasting konden de dieren nergens schoon liggen.

Korte kettingen

Zowel de keet als een aanhanger waarin drie jonge hondjes werden aangetroffen waren zwaar vervuild. ,,De vloer van de aanhanger was bedekt met een centimeters dikke laag ontlasting, waardoor de dieren nergens schoon konden liggen’’, laat de Dierenbescherming weten. Een aantal honden had last van ontstoken ogen. Ook liep een van de dieren mank en had er een wonden aan de kop en poten.

Naast de vervuiling en een gebrek aan voedsel en drinkwater, zat een aantal vastgeketend aan korte kettingen, die in een aantal gevallen nog geen 50 centimeter lang waren. Daardoor konden de viervoeters niet normaal rechtop staan. Er was wel water aanwezig, maar door de korte kettingen konden de viervoeters daar niet bij.

Een van verwaarloosde viervoeters die bij de bevrijdingsactie werd aangetroffen.

Niet de eerste keer

In juli werden op hetzelfde bedrijventerrein ook al acht verwaarloosde honden ontdekt. ,,Dit zijn weer andere honden, deze waren er vorige keer niet, voor zover wij weten. Dus iemand heeft daar opnieuw honden geplaatst’’, aldus de Dierenbescherming. Of er een direct verband is met de bevrijdingsactie is nog niet vastgesteld. Net als in juli was er niemand op het terrein aanwezig.

,,Op het moment dat wij er waren is niet geconstateerd wie de eigenaar was. De politie is daar nu verder onderzoek naar aan het doen.’’ De honden zijn door de politie opgevangen en ondergebracht op een opvangadres waar ze worden onderzocht en verzorgd.

