Aangifte tegen topambtenaren na ‘gesjoemel’ met stikstofberekeningen Lelystad Airport

Provincie vreest dat nieuwe geluidsre­gels Schiphol woningbouw zal belemmeren

22 juni De woningbouw in de wijde omgeving van Schiphol komt in gevaar door strengere geluidsregels. Lawaai gaat in de nieuwe Omgevingswet zwaarder meetellen, waardoor het voor gemeenten lastiger zal zijn om in hun bestemmingsplannen aan te tonen dat er sprake is van voldoende leefbaarheid.