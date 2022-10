Aantal positieve coronatests loopt steeds verder op, ook meer sterfgevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen week 22.109 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 3158 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 1 augustus. Vergeleken met de week ervoor steeg het aantal bevestigde besmettingen met 43,6 procent. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen 4060 coronagevallen aan het licht, het hoogste aantal in een dag sinds 27 juli.

Amsterdam registreerde afgelopen dag 157 positieve tests. In Rotterdam kregen 109 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt en in Den Haag 73. Daarna volgen Almere (59), Eindhoven (58), Tilburg (55) en Utrecht (53). In veertien gemeenten testte niemand positief.

De cijfers zijn gebaseerd op de coronatesten die worden uitgevoerd in de teststraten van de GGD’en. Zelftesten thuis worden niet meegerekend. Maar ook uit andere gegevens, zoals de Infectieradar, komt naar voren dat het aantal coronabesmettingen daadwerkelijk toeneemt. De najaarsgolf is begonnen, concludeerde het RIVM dinsdag.

Het RIVM kreeg in de afgelopen week 42 meldingen dat mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Dat is het hoogste aantal sinds 27 april, ruim vijf maanden geleden. Op woensdag en op vrijdag meldde het RIVM elf sterfgevallen. In een week tijd is het sterftecijfer verdrievoudigd, vorige week vrijdag meldde het RIVM 13 coronadoden in een week tijd.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, neemt ook toe. Het staat nu op het hoogste niveau sinds half juni, namelijk 1,28. Dat betekent dat een groep van honderd coronapatiënten gemiddeld 128 anderen besmet, die het virus overdragen aan ongeveer 164 anderen. Zij steken vervolgens zo’n 210 mensen aan. Bij elke stap stijgt het aantal nieuwe gevallen, en stijgt de kans dat mensen in contact komen met iemand door wie ze het virus kunnen oplopen.

Het RIVM komt twee keer in de week, op dinsdagen en vrijdagen, met de aantallen positieve tests.