Aanvaring tussen vissersboot en schip op IJsselmeer bij Urk (en daar is een reden voor)

Nieuw thuistenue City FC gebaseerd op stadswapen Almere

Profvoetbalclub Almere City FC speelt komend seizoen haar thuiswedstrijden in een afwijkend tenue. In plaats van het vertrouwde geheel rode thuistenue zal de club haar thuisduels gaan spelen in een shirt dat gebaseerd is op het stadswapen van Almere. Dat meldt Omroep Flevoland.

2 juli