Aed van muur gerukt en gedumpt in Zeewolde, beheerder verbijsterd: ‘Hoe haal je het in je hoofd?’

Vrijdag ziet Te Rietstap de hartstarter nog hangen bij de verloskundigenpraktijk in het centrum, vlakbij haar huis. Daar hangt de aed sinds een inzamelingsactie in 2018, tot afgelopen weekeinde. ,,Ik werd maandag gebeld door de verloskundige die vroeg of ik wist waar de aed was. Ik zei dat er misschien een oproep was geweest. Maar toen vertelde ze dat de kast ook weg was. Dat weet je dat het hele foute boel is.”