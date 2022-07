Afschuw om plan voor ‘nieuw spookhuis’ in Walibi: ‘Ronduit walgelijk’

Gedeputeer­de Staten Flevoland onder vuur om gang van zaken rond aanmeldcen­trum

Gedeputeerde Staten van Flevoland, en met name commissaris van de Koning Leen Verbeek, liggen onder vuur vanwege de gang van zaken rond de mogelijke komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in het dorp Bant (gemeente Noordoostpolder). Provinciebestuurders zouden de beoogde locatie maanden geleden hebben aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar hielden dat stil. Woensdag is er een interpellatiedebat in de Provinciale Staten van Flevoland.

11 juli