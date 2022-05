Agent loopt hersenschudding op bij mishandeling, man (31) uit Almere gearresteerd

Omstanders helpen man (74) die met flinke hoofdwond naast fiets ligt in Lelystad: ‘Complimen­ten’

In Lelystad is gisteren om 18.35 uur een 74-jarige gewonde man aangetroffen naast een fiets. Hij was niet meteen aanspreekbaar, waardoor het medisch personeel zich over hem ontfermde. Voor die tijd verleenden omstanders eerste hulp. De man werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

12 mei