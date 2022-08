Agressieve man in Zeewolde slaat wijkagent in het gezicht

De politie kreeg gisteren aan het begin van de avond te horen dat er een conflict was in Zeewolde. Ter plaatse is geprobeerd om het verhaal duidelijk te krijgen. Daarbij kwam ook een man naar buiten die nergens aan mee wilde werken en ‘verbaal erg agressief’ was, zo meldt Van Dooren.

,,We hadden het vermoeden dat er sprake was van alcohol. Hij liep vervolgens naar zijn auto en dat wilden we voorkomen.” De man is staande gehouden maar wilde hier niet aan meewerken. ,,Uiteindelijk verzette hij zich en toen kwam zijn vuist in mijn gezicht. Hierop hebben we de man met behulp van een taser aangehouden.”