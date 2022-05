Alerte mannen voorkomen gewapende overval door jongen (15) uit Lelystad

Protest tegen komst ‘megakamp’ in Dronten, buurt vreest ‘salami­tech­niek’

De vergroting van een stuk huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Roodbeenweg in Dronten zorgt voor spanning in de buurt. Die is nu ook zichtbaar voor de buitenwereld: vlaggetjes in de bermen en een groot spandoek tegen de komst van het ‘megakamp’ sieren de polderweg. Een verkeerde voorstelling van zaken, vindt de initiatiefnemer.

13:11