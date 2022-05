Almere opent rookvrij appartementencomplex: ‘Bij roken wordt contract niet verlengd of ontbonden’

Voorbijgan­gers vinden lichaam in bootje in Lelystad: ‘Had ik dit geweten...bizar’

Voorbijgangers hebben zondag aan het eind van de middag een lichaam gevonden in een bootje aan het Gelderse Diep in Lelystad. Het is nog onduidelijk of deze persoon op natuurlijke wijze of door een misdrijf om het leven is gekomen.

23 mei