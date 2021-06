Amy zoekt erkenning voor veteranen: ‘Je lichaam is terug in Nederland, maar je geest komt er op een kameel achteraan’

‘Oudste Urker’ ooit aangetrof­fen en tentoonge­steld: waarschijn­lijk duizend jaar oud

21 juni In een oude schuur op Urk is mogelijk de ‘oudste Urker’ ooit teruggevonden. Het waarschijnlijk duizend jaar oude stukje schedel werd bij toeval gevonden tijdens een verbouwing en is tentoongesteld tijdens de Nationale Archeologiedagen.