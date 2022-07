Anastasia uit Lelystad ziet droom uiteen spatten door MS: ‘Deze ziekte moet stoppen, ik heb te veel om voor te leven’

Zelfs pepper­spray houdt bierdief niet tegen in Lelystad

,,Wat je al niet aanhaalt voor een buit van 2,55 euro!’’ Wijkagent Jurion Veenstra is nog steeds verbaasd over de agressie waarmee een winkeldief in Lelystad gisteren tekeer ging, eerst tegen winkelpersoneel en later tegen de politie.

18 juli