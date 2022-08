Asielzoekers best welkom in Zeewolde, maar ‘help ook je eigen woningzoekenden’

Zestig procent was tegen in een lokale peiling toen in 2015 bekend werd dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een opvangcentrum wilde vestigen in Zeewolde. Hoe dat nu zit moet nog blijken, maar de negativiteit verdween na de komst van de eerste asielzoekers in 2016 al snel, weet Karin Broeders van de destijds opgerichte Stichting Platform Vluchtelingenhulp Zeewolde.