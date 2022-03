Auto op z’n kant na botsing op beruchte kruising bij Tollebeek

Vijftien ideeën voor bouwen in de Almeerse Kruiden­wijk

Vijftien bewoners van de Almeerse Kruidenwijk hebben een bouwplek in de eigen wijk gevonden waar ze graag een koop- of huurwoning willen bouwen. Samen met de gemeente gaan ze nu aan de slag om dat plan ook daadwerkelijk uit te voeren. Het zijn de eerste initiatieven in het kader van de pilot. ‘Bouwen door de buurt.‘ Via dit experiment wil de gemeente vernieuwende woonvormen ontdekken. Dat schrijft Omroep Flevoland.

