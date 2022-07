Automobilist onder invloed rijdt zonder verlichting door Lelystad

Man dacht Grin­dr-afspraakje te hebben, totdat hij onder de douche de schrik van zijn leven kreeg

Een 27-jarige man uit Zeewolde heeft vier jaar cel gekregen nadat hij een plaatsgenoot had beroofd van 3500 euro. Hij lokte het slachtoffer in de val door een seksafspraak via homo-datingapp Grindr te maken.

21 juli