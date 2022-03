Aviodome zet eerste Nederlandse satelliet in de schijnwerpers

In het Nationaal Ruimtevaart Museum, onderdeel van het Aviodrome in Lelystad, is een vitrine gewijd aan ANS onthuld; de Astronomische Nederlandse Satelliet. Die eerste Nederlandse satelliet ging in 1974 de ruimte in, en was volgens de makers en NASA zijn tijd ver vooruit. Makers en nazaten van de bouwers kwamen elkaar vrijdag tegen bij de ‘Jan de Koomen’-vitrine.