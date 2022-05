Bedrijven bieden studenten voor afstuderen al een contract aan, Windesheim is niet blij

Almeerse studenten krijgen steeds vaker al tijdens hun studie een contract aangeboden van een bedrijf. Dat zegt Hogeschool Windesheim die zich zorgen maakt over deze ontwikkeling. ,,We moeten echt ons best doen om ze binnen te houden zodat ze hun studie afmaken‘’, zegt Cecile Meyer Ranneft van Windesheim. Dat schrijft Omroep Flevoland .

Volgens Meyer Ranneft moeten studenten echt overtuigd worden dat het afronden van een studie belangrijk is voor hun toekomst. Het zijn vooral ICT-studenten die in trek zijn bij bedrijven. ,,Meerdere studenten hebben tijdens het begin van hun vierde studiejaar al een baanaanbod gekregen.‘’

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt komen bedrijven in hun zoektocht naar werknemers ook bij studenten uit. Dat werd nogmaals duidelijk tijdens een bedrijvenmarkt die door de hogeschool was georganiseerd. Daar konden studenten op zoek naar een stageplek voor het komende jaar. Er was een recordaantal van 80 bedrijven aanwezig. Voor corona waren er tussen de 40 en 60 bedrijven aanwezig.

Recordkrapte

De krapte op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal heeft records gebroken, zo werd eerder deze week duidelijk. Volgens cijfers van het CBS stonden er 133 vacatures tegen over elke honderd werklozen. Jasper Sonneveld van de Almeerse koffiegroothandel Van Duijnen merkt hoe lastig het is om personeel te vinden. ,,We zien dat we meer dan normaal mensen moeten rekruteren.‘’

Voor veel bedrijven zijn de stageplekken sollicitatieprocedures die zijn uitgesmeerd over een langere periode. Dat geldt ook voor Sonneveld. ,,Dit is een investering op de lange termijn. Een aantal studenten is bijna klaar en gaat de arbeidsmarkt op, maar er zitten ook tweedejaars studenten tussen. Dan is het voor de lange termijn. Gewoon investeren, zorgen dat we bekend raken en kijken of we een match kunnen vinden.‘’