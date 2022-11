Beste jachthonden van Nederland op zoek naar wild in Biddinghuizen: ‘Dit is de grote finale van het jaar’

Berucht dievenduo blijkt ook niet vies van andere illegali­tei­ten: politie pakt ze per toeval in Dronten

Twee beruchte winkeldieven uit Roemenië zijn tegen de lamp gelopen op station Dronten. De man en vrouw werden in eerste instantie niet betrapt op winkeldiefstal, maar zijn aangehouden voor zwartrijden in het openbaar vervoer. Pas later werd duidelijk wat ze nog meer op hun kerfstok hadden.

14 november