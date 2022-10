Bezoeker gevangenis Lelystad probeert hasj en minitelefoon naar binnen te smokkelen

Noordoost­pol­der zoekt mee naar locatie voor nareizi­gers

Noordoostpolder zoekt naar een locatie voor de tijdelijke opvang van nareizigers, familieleden van asielzoekers die al weten dat ze in Nederland mogen blijven. Maar die opvang komt niet op het perceel dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aangekocht in Bant, want daar in de buurt is al een asielzoekerscentrum waar maximaal duizend mensen wonen. Omwonenden is eerder beloofd dat er niet meer vluchtelingen in hun buurt worden gehuisvest.

