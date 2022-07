Bijzondere invalbeurt brengt Berdien plotsklap met Showband Urk op het WMC

Truck met aardappel­pulp over de kop bij Bant, chauffeur heeft engeltje op schouder

Een vrachtwagen is zaterdagochtend van de weg geraakt op de A6 tussen Bant en Lemmer. De truck sloeg over de kop en kwam op z’n kant in de berm tot stilstand. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht.

16 juli