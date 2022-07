Bloedheet en gortdroog: waterschap verhoogt waterpeil Flevoland met 10 cm

Het waterpeil wordt verhoogd in het oostelijke deel van de Noordoostpolder en de Hoge Vaart in Oost- en Zuid Flevoland. ,,We hebben dit in het voorjaar ook gedaan en in 2018 ook. Maar het is niet iets wat wij vaak doen. In dit geval is het nodig in verband met extreme droogte’’, zegt woordvoerder Theresa Naaktgeboren van het Waterschap Zuiderzeeland.