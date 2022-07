Boeren willen distributiecentrum Lidl in Almere blijven blokkeren

Wedden als puur volksver­maak op drafbaan Emmeloord: ‘Dit is tientjes­werk’

Het legaliseren van online gokken brengt de sportsector flink in verlegenheid. In de draf- en rensport stamt het wedden op paarden al uit de oudheid. Met diezelfde nostalgische uitstraling trekt drafbaan Emmeloord vooral ‘euro-wedders’. Onschuldig volksvermaak in een zweem van paardenlucht.

23 juni