Botenbeurs Hiswa te Water blijft komende jaren in Lelystad: ‘Heel geschikt’

Flevoland­se commissa­ris op matje over mogelijke komst tweede aanmeldcen­trum Bant

Provinciale Staten van Flevoland praten volgende week woensdag opnieuw over de gang van zaken rond de komst van een mogelijk tweede aanmeldcentrum in Bant (gemeente Noordoostpolder). Het vorige debat in juli is niet afgerond, omdat commissaris van de Koning Leen Verbeek er toen niet was. Volgende week moet de commissaris opheldering geven over welke rol hij precies heeft gespeeld en over druk die hij uitgeoefend zou hebben op gemeenteraadsleden in Noordoostpolder.

29 augustus