Botten van nijlpaarden en bosolifanten te zien bij tentoonstelling in Batavialand

In het museum van Batavialand in Lelystad wordt op 19 maart de tentoonstelling ‘Ice Age Flevoland: Van nijlpaard tot Neanderthaler’ geopend. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal over het dierenleven in de ijstijd en het leven van de Neanderthalers in dit deel van het vergane Doggerland.