Bouwsteigers in Lelystad onterecht te koop gezet op Marktplaats

‘Bouwsteiger te koop. Ter plekke demonteren’, staat er in berichtjes op Marktplaats die de laatste tijd een trend zijn in Lelystad. De bouwsteiger wordt gekocht, de koper bouwt hem af en neemt hem mee. Maar de eigenaar van de steiger blijkt van niets te weten.

In Lelystad was het al meerdere keren raak met de bouwsteigercriminaliteit. Criminelen bieden steigers te koop aan, krijgen het geld binnen om vervolgens van de radar te verdwijnen. Deze vorm van criminaliteit is in Lelystad al ongeveer een jaar bezig.

Eerst was dit voornamelijk op bouwplaatsen, maar tegenwoordig gebeurt dit ook op andere plekken in de gemeente. Ook afgelopen weekend was het raak. ,,Binnen Lelystad zijn verschillende mensen actief in het frauduleus verkopen van bouwsteigers. Toch wordt hier met enige regelmaat iemand voor opgepakt”, meldt Ellen de Heer van politie Midden-Nederland.

De politie heeft via Twitter al gewaarschuwd voor deze vorm van oplichting. ,,Preventie: zet de steiger goed vast!” Ook adviseren ze bedrijven om hun bedrijfsnaam in de steiger te graveren. Hier kan de politie in de opsporing gebruik van maken. ,,Vaak hebben we wel steigerdieven met buit, maar is een aangifte niet te krijgen omdat we geen eigenaar weten.”