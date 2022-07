Wasdroger vat vlam en richt schade aan in woning in Lelystad

Drenkeling jachthaven Almere overleden, slachtof­fer is 57-jarige man uit Laren

De drenkeling die gisterochtend zwaargewond uit het water bij jachthaven Marina Muiderzand in Almere Poort werd gehaald, is overleden. Dat laat de politie weten aan Omroep Flevoland. Het slachtoffer is een 57-jarige man uit Laren. De man raakte vermoedelijk onwel op een van de steigers en viel vervolgens in het water.

25 juli