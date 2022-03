Dronten overspoeld met reacties na oproep om bedden voor vluchtelingen uit Oekraïne

Zeearend Oostvaar­ders­plas­sen bouwt nest van 900 kg

Het Zeearendenpaar dat in de Oostvaardersplassen leeft, is begonnen met de bouw van een nieuw nest. Door storm Corrie is het gevaarte van ruim 900 kilo uit de boom gewaaid. We spreken boswachter uit het gebied Hans-Erik Kuypers.