Brandbrief dorpen over aanmeldcentrum naast azc Luttelgeest: ‘We voelen ons geschoffeerd’

Meer geld nodig om criminali­teit in Almere beheers­baar te houden, aantal straatro­ven stijgt

De druk op Almere vanuit de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit neemt in de komende jaren toe, en er moet substantieel meer geld bij om de criminaliteit en veiligheid in de stad beheersbaar te houden. Dat melden onderzoekers in een rapport over de periode 2010-2030 dat vandaag is verschenen.

30 juni