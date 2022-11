Brandende fietsaccu’s bezorgen brandweer in Lelystad handenvol werk

UpdateDe brandweer in Lelystad heeft deze donderdag de handen vol aan een aantal brandende fietsaccu’s, van boodschappenbezorger Flink. Zowel vannacht als eind van de middag ontstond er brand in de buurt van de Neringweg, met ook ontruimde appartementen tot gevolg. Twee mensen ademden daarbij rook in.

Afgelopen nacht werd een brand bij het boodschappenbezorgbedrijf al opgeschaald naar middelbrand. Het ging om twee fietsaccu’s in een laadkast die in brand stonden. Meerdere boven het bedrijf gelegen appartementen werden vanwege de rook ontruimd.

32 appartementen ontruimd

In totaal ging het om 32 appartementen die ontruimd werden vannacht. De bewoners werden opgevangen bij een nabij gelegen pool- en dartscentrum. Rond 02.45 uur konden de circa 50 bewoners weer terugkeren in hun appartement.

Maar daarmee was de rust nog niet voorbij, want rond 17.45 uur werd de brandweer wederom gealarmeerd voor een brand aan de Neringweg in Lelystad. In een container waren nu circa 20 fietsaccu’s gaan ontbranden. De brandweer koelt de apparaten met water.

Buitengebied

,,Dat blijven we doen. Op korte termijn gaan ze uit de container en per twee in een nieuwe bak. Die bakken vervoeren we naar het buitengebied van Lelystad, naar een locatie waar ze niet voor overlast kunnen zorgen. Want dat opwarmen of ontbranden van de accu’s kan nog dagen of uren duren’’, zegt woordvoerder Wim van Eck. Dat werk gebeurt door medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf, in beschermende kleding.

Het idee van Brandweer Flevoland mislukte echter: In de container zijn de accu’s samengesmolten. Het is nu de bedoeling om de container met een kraan in zijn geheel in een grote container met water onder te dompelen, waarna vervoer naar het buitengebied zal volgen.

Vanwege de rook- en dampschade uit de accu’s zijn momenteel zeven dicht bij de container gelegen appartementen ontruimd. Zodra de accu’s weg zijn mogen de bewoners weer naar binnen. Bij een restaurant, hotel en de appartementen in de omgeving is gevraagd om ramen/deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Ziekenhuis

Een gedeelte van de omgeving is afgezet. Twee mensen hebben vanmiddag bij de brand rook ingeademd. ,,Een persoon is ter plekke gecheckt, de ander is ter observatie meegenomen naar het ziekenhuis’’, aldus Van Eck. Vannacht zijn er voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Beide branden waren op dezelfde locatie. Het lijkt erop dat het ook om dezelfde accu’s gaat. ,,Vannacht waren het er maar twee, nu twintig. Het kan wel zijn dat die twee daar tussen zaten, want accu’s kunnen weer opnieuw ontbranden.’’