Brandweer bevrijdt persoon uit auto bij ongeval op kruising in Lelystad

Man (37) omgekomen bij steekpar­tij in Almere: politie onderzoekt zaak nog

Een 37-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag omgekomen door een steekpartij in een woning aan de Klokkeluiderstraat in Almere, meldt de politie. Het gaat om een inwoner van de stad. Een 33-jarige man, eveneens een inwoner van Almere, is opgepakt op verdenking van betrokkenheid.

28 mei