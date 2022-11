Broers gingen agenten te lijf bij eetcafé in hun woonplaats Swifterbant: rechter deelt taakstraffen uit

‘Eerste steen’ terug in woonzorg­cen­trum Dronten: aandenken vaders lag op zolder te verstoffen

De eerste steen, eigenlijk een lichtplaat, van woonzorgcentrum Coloriet de Regenboog in Dronten was lang verdwenen. Een klap in het gezicht voor de zonen van de steenleggers, Roland van Tamelen en Herman Bies. ,,Onze vaders streden ervoor dat oude mensen niet ergens achteraf worden weggezet.”

14 november