Burgemeester Lelystad vindt lage opkomst verkiezingen jammer

In Lelystad kwam 41 procent van de kiesgerechtigden opdagen. Daarmee was de daling in opkomst in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 het grootste van alle gemeenten, blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP. De opkomst in de hoofdstad van de provincie Flevoland daalde van 51,2 procent in 2018 naar 40,8 procent nu. Na Lelystad is er in Waddinxveen, Brunssum, Weert en Ameland ook een flink lagere opkomst te zien.