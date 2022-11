Celstraf geëist tegen Almeerder voor bedreiging van journalisten: ‘Ik zou vluchten uit Nederland’

Tegen een 41-jarige man uit Almere is woensdag twaalf weken cel waarvan de helft voorwaardelijk geëist voor het bedreigen van journalisten. ,,Er gaat nu momenteel een zwarte lijst rond van journalisten. Dus als jij dit als journalist hoort, dan zou ik vluchten uit Nederland”, zei hij onder meer in een videobericht dat hij via social media verspreidde.

De 41-jarige Ronald L. nam zijn video op kort na de demonstratie in januari 2021 op het Museumplein in Amsterdam tegen coronamaatregelen. Zowel de NOS als het ANP deden aangifte tegen L., die op 25 januari 2021 werd opgepakt. Doelde hij met zijn lijst op ‘foute journalisten’, vroeg de voorzitter hem tijdens de strafzaak in de rechtbank in Lelystad. ,,Een lijst van misdadigers!” reageerde L. fel. Op zijn telefoon is een lijst gevonden met daarop namen en enkele adressen van politici, journalisten en een motoragent. Dat is een andere lijst, zei L.

Ook wordt hij verdacht van het aantasten van de goede naam van de politie. ,,Die zondag werden mensen lukraak door agenten in mekaar geslagen”, zei hij over de demonstratie. Ook in de rechtszaal zei hij dat de politie bij de coronademonstratie ‘excessief geweld’ gebruikte. Hij ziet zichzelf als een klokkenluider en wil dit onrecht juridisch aanvechten.

Ronald L. was in 2018 kandidaat-gemeenteraadslid voor de VVD toen hij op social media kennelijk racistische uitingen plaatste. Omroep Flevoland schreef hierover en L. poogde een journalist te dwingen dat stuk te verwijderen. De journalist van Omroep Flevoland is nog niet van L. af, zei hij. ,,Ik ga hem juridisch vervolgen. Tot de dood.”

De officier van justitie verwees in haar betoog naar een rapport uit 2021 waaruit blijkt dat acht van de tien journalisten in Nederland te maken hebben met bedreiging. ,,De verdachte zegt dat hij de filmpjes plaatst omdat hij beledigd wordt door de politie, media en overheid. Zijn motief is wraak.” Advocaat Ralph Titahena vroeg om vrijspraak. Er gaan veel zwarte lijsten rond, bijvoorbeeld van wanbetalers, maar daaruit is volgens hem niet meteen een vrees voor geweld af te leiden. ,,Zelfs de hoofdredacteur van de NOS zei al dat die lijst vragen oproept.”