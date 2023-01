Commissaris van de Koning: ‘Kazerne Zeewolde biedt plaats aan 7000 militairen’

Vier op tien supers open op nieuwjaars­dag, maar aantal stokt

Het aantal supermarkten dat open is op nieuwjaarsdag is voor het eerst in jaren niet toegenomen. Volgens gegevens van Openingstijden.nl is 40 procent van de supers open op 1 januari. Vorig jaar was dit nog 46 procent. Tussen 2015 en 2022 nam het aantal filialen dat hun deuren opende steevast toe.

30 december