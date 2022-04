Crucifixion van John Stainer in Dronten

De bekendste verbeelding van het passieverhaal is in Nederland de Matthäus Passion. Maar ook in de Engelse koortraditie worden prachtige oratoria uitgevoerd in de lijdensweek. Eén daarvan is dus The Crucifixion van John Stainer. Hij was componist en organist en hoogleraar in de muziek aan de universiteit van Oxford. Stainer is belangrijk voor de Anglicaanse kerkmuziek en zijn zettingen van carols als ‘God rest ye merry gentleman’ en ‘The first Noel’ zijn nog altijd de meest gebruikte.