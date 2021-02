Daan en Mirte zitten ‘gevangen’ op de ingevroren Marker Wadden: ‘We hebben voor drie weken eten bij ons’

Daan Vreugdenhil en Mirte Kruit, twee eilandwachters van Natuurmonumenten, zitten ‘gevangen’ op de Marker Wadden. Het Markermeer is bevroren, ze kunnen niet terug met de boot. ,,We hebben voor drie weken eten bij ons. Dat moet genoeg zijn’’, zegt Vreugdenhil via de telefoon.