Dader laat na bootinbraak in Lelystad veel rommel achter

Woning op Urk onbewoon­baar na grote brand, brandweer weet hond te redden

Bij een grote brand op Urk is vanmiddag door de brandweer een hond gered. Het vuur brak uit in een woning en sloeg snel om zich heen. De viervoeter was op dat moment alleen in het huis en is overgedragen aan medewerkers van de dierenambulance.

6 december