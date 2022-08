Dat was een best feestje, met negen soorten drugs…

Ook donderdag hitteproto­col in bepaalde delen van het land, verkoeling in het westen

Wie verzot is op zomers weer kon gisteren zijn hart ophalen. Het was opnieuw prachtig weer. De temperatuur in ons land liep op tot bijna 33 graden en daarmee gaat er opnieuw een tropische dag de boeken in. Rijkswaterstaat stelde uit voorzorg het hitteprotocol in voor het hele land. Dat geldt ook voor donderdag, maar dan alleen voor Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

