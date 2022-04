De culturele dino van Flevoland brult weer: ‘Ik kan wel janken als al die stemmen weer samenklinken straks’

Mannenkoor stuurt kaarten rond om nieuwe leden te werven: ‘We houden geen stemmen­test vooraf’

In de brievenbus van alle Linschotense mannen lag afgelopen week een enveloppe in de bus waarvan de inhoud volgens het opschrift speciaal voor hen was bestemd. De afzender was helaas geen geheime aanbidder, maar mannenkoor Zanglust die naar hun aandacht hengelde. ,,We willen het honderdjarig bestaan bereiken”, aldus koorlid Evert De Jong (78).

8 april