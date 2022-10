De naakte waarheid van vijf jaar Marker Wadden: ‘Triest dat dit mogelijk is’

Polderto­ren is niet het middelpunt van Noordoost­pol­der

De Poldertoren in Emmeloord is niet het absolute middelpunt van de Noordoostpolder. Toen de watertoren in 1957 werd gebouwd, was het wel de bedoeling dat die precies in het midden van de polder zou komen te staan. Dat is ook altijd aangenomen, maar nu blijkt uit berekeningen van de gemeente Emmeloord dat de toren op zijn minst 1200 meter naast het middelpunt staat.

21 oktober