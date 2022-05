Deel IJsselmeer bij Flevoland afgesloten voor de vaart vanwege bouw van windpark

Man in vervallen bootje in Lelystad is niet omgekomen door misdrijf: ‘Triest om niet gemist te worden’

De man die zondagmiddag dood is aangetroffen op een vervallen bootje in Lelystad, is niet omgekomen door een misdrijf. Dat meldt de politie. Onbekend is hoe lang de man, die is ontdekt door voorbijgangers, in het bootje heeft gelegen.

