Deze drie ‘junior cyber agents’ uit Lelystad herkennen online gevaar het best

,,Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, ook in Lelystad”, aldus de burgemeester. ,,Lelystad wil kinderen weerbaarder maken en doet daarom mee met Hackshield. Dat is een online spel, dat kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Ik ben blij dat leerlingen op deze leuke en speelse manier leren over cybercriminaliteit en deze kennis kunnen delen met mensen uit hun omgeving.”

18 procent slachtoffer

De gemeente laat weten dat er ‘al langer een trend zichtbaar’ is waarin traditionele criminaliteit, zoals inbraak, vernieling en diefstal, afneemt. ‘In Lelystad zien we tegelijkertijd een stijging naar digitale criminaliteit en online fraude. Mede door corona is de digitalisering in een versnelling terecht gekomen, waarbij de beveiliging tegen deze vorm van criminaliteit niet in hetzelfde tempo is meegegroeid. Het percentage dat slachtoffer is geworden van cybercrime is in Lelystad gestegen van 15 procent in 2019 naar 18 procent in 2021. Met Hackshield willen we daar iets tegen doen.’