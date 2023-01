Dief gaat ervandoor met maaltijdrepen én koffiezetapparaat in Lelystad

De ‘beste kleine camping’ ligt in Frankrijk en is van Petra en Mark uit Emmeloord

Een hele grote verrassing. Andere woorden heeft Mark van Wissen even niet. De oud-inwoner van Emmeloord en zijn vrouw Petra Karman zijn met hun camping in Frankrijk door de ANWB uitgeroepen tot ‘de beste kleine camping over de grens’. ,,We wilden het rustiger aandoen, maar dat wordt eerder gas geven.’’

15 januari