Directeur tbs-kliniek Almere stapt op

Het nieuws komt twee dagen nadat bekend werd dat een medewerker een patiënte had gedwongen tot seksuele handelingen. Het vertrek heeft volgens de woordvoerder niet te maken met het ontslag van die medewerker. Volgens De Telegraaf zou een sociotherapeut van de tbs-instelling eerder dit jaar over de schreef zijn gegaan.

,,Deze casus speelde al vanaf het voorjaar”, zegt de woordvoerder over het incident. ,,Dit is niet de aanleiding waardoor de algemeen directeur zijn functie heeft neergelegd.” De Oostvaarderskliniek verwacht later met meer informatie naar buiten te komen over het vertrek van Van der Lugt.

Onveilige situaties

De Oostvaarderskliniek is de laatste tijd vaker in opspraak gekomen. Zo verkrachtte een tbs-patiënt twee jaar geleden een vrouw tijdens een onbegeleid verlof. Datzelfde jaar werd een medewerkster van de kliniek neergestoken.

Verder waren er vraagtekens over het proefverlof van een tbs’er die in 2019 een 72-jarige man doodde en bij het toezicht op een man die in 2017 twee mensen doodde in een hotel in Arnhem. Ook klaagden zowel het personeel als patiënten van de Oostvaarderskliniek over onveilige situaties.