Dode bijen in bijenkast op Floriadeterrein

Harry Polinder uit Dronten is een van de imkers die de situatie met stijgende verbazing heeft gevolgd. ,,Ik schrok een beetje‘’, zegt hij. Volgens hem is de glazen kast te groot en zijn de bijen te ver uit elkaar getrokken. De stellage op het Floriadeterrein is namelijk lang niet zo compact als een normale bijenkast. ,,En die compactheid heb je nodig om zaken als temperatuur en broed goed te houden.‘’

Van Aalst zegt dat de bijensterfte in de kolonie niet normaal is voor deze tijd van het jaar. ,,Dat er af en toe bijen doodgaan, hoort bij de natuur. Maar deze sterfte is in deze tijd niet de bedoeling.‘’

In een reactie zegt de Floriade zelf het volgende: ,,Onze imker laat weten dat in een normale bijenkast per dag 2000 bijen geboren worden en er 2000 bijen doodgaan, dit is de natuurlijke cyclus, dus ook bij het bijenvolk van de Floriade. Om het bijenvolk en het leven van de honingbij inzichtelijk te maken is deze bijenkast aangepast. Hierdoor zijn de dode bijen onderin zichtbaar en is het voor de werkster-bijen moeilijk om ze te verwijderen. Het ziet er wellicht een beetje vreemd en naar uit, maar het is geen zaak om je zorgen over te maken, het is natuur.‘’