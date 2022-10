Dolfinarium Harderwijk in rouw: iconische walrus Olga is niet meer. ‘Zachtaardige oma die je wist te raken’

Een icoon is heengegaan. Op 40-jarige leeftijd is walrus Olga dinsdagmiddag ingeslapen. De lieve oma van de groep kampte met ouderdomskwalen waardoor de kwaliteit van leven ver ondermaats was. Het verdriet is groot onder de medewerkers van het Dolfinarium in Harderwijk. ,,Alsof er een collega is overleden.’’